Последние зарубежные новости за 17 января 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: Трамп сделает криптовалюту национальным приоритетом
Избранный президент США Дональд Трамп планирует указом объявить развитие криптовалют национальным приоритетом. Планируется создать консультативный совет для формирования государственной политики развития этой сферы.
CNN Türk сообщил о выпуске трудноотличимого поддельного золота в Турции
В Турции активизировались мошенники, продающие поддельное золото, сообщил эксперт Исам Мемиш. Подделки выпускают в цехах, продают онлайн и даже обманывают ювелиров.
FT узнала о плане ЕС сохранить санкции против России
Евросоюз обсуждает использование указа короля Бельгии для сохранения санкций против России из-за риска венгерского вето. Венгрия предложила консультации с избранным президентом США Трампом перед продлением санкций.
WP: Нетаньяху обещал возобновить операцию в Газе после первого этапа сделки
Нетаньяху пообещал ультраправым партнерам, что военная операция в Газе может возобновиться после первого этапа сделки с ХАМАС. Это заявление вызвало критику и угрозы выхода из коалиции от Смотрича и Бен-Гвира.
СМИ узнали, когда Канада может ввести пошлины против США
Канада готова ответить на введение Трампом 25% пошлин на канадские товары, объявив о мерах 20 января. Премьер Трюдо планирует обсудить первый пакет импортных тарифов против США.