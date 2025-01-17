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Посольство России в Лондоне заявило о провокационных замыслах Британии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации, заявили в российском посольстве в Лондоне.

Источник: AP 2024

«Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на ее территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации», — говорится в комментарии посольства, предоставленном РИА Новости.

В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого подписал договор о «столетнем партнерстве» между странами.

Британское правительство сообщило, что Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках этого соглашения. Кроме того, Великобритания планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.

Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

НАТО
Лавров Сергей