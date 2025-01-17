В составе «Украинского легиона» в Польше впервые появились женщины

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова в июне 2024 года заявляла, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин, из них 19 тыс. — гражданские сотрудницы. Она отмечала, что мобилизация женщин не предусмотрена, но их число в армии продолжает расти. Женщины занимают различные должности, включая управление артиллерией и дронами, благодаря изменениям в законодательстве с 2018 года.