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Фицо: оппозиция в Словакии ставит интересы Украины выше национальных

ПРАГА, 17 января. /ТАСС/. Представители прозападной оппозиции Словакии ставят интересы Киева выше национальных, на встрече с Владимиром Зеленским они пообещали ему в случае прихода к власти поддержать членство Украины в НАТО и отправить на ее территорию словацких военных. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«Сегодняшний визит представителей “Прогрессивной Словакии” (ПС, крупнейшая оппозиционная партия — прим. ТАСС) в Киев подтверждает, что они слепо и некритично стоят на стороне Украины и предпочитают украинские интересы словацким. Представители ПС почему-то забыли добавить в свои сообщения из Киева, что они пообещали Зеленскому, что в случае захвата власти поддержат вступление Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории в составе западного воинского контингента, направленного против России. И то, и другое резко противоречит национально-государственным интересам Словакии», — говорится в тексте, размещенном на странице политика в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Киев посетила делегация представителей ПС. Председатель этой партии Михал Шимечка встретился с Зеленским и заявил, что получил от него заверения в готовности Киева к диалогу по энергетическим вопросам.

Представители прозападных оппозиционных политических сил Словакии 15 января официально внесли в Национальный совет (однопалатный парламент) предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо. В качестве причины такого шага они назвали внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки системы здравоохранения и слабые экономические показатели республики. Оппозиционеры также призвали правительство страны «строго уважать» приверженность Братиславы Евросоюзу и НАТО. Голосование по вопросу о доверии пройдет 21 января.

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