Фицо: оппозиция в Словакии ставит интересы Украины выше национальных

«Сегодняшний визит представителей “Прогрессивной Словакии” (ПС, крупнейшая оппозиционная партия — прим. ТАСС) в Киев подтверждает, что они слепо и некритично стоят на стороне Украины и предпочитают украинские интересы словацким. Представители ПС почему-то забыли добавить в свои сообщения из Киева, что они пообещали Зеленскому, что в случае захвата власти поддержат вступление Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории в составе западного воинского контингента, направленного против России. И то, и другое резко противоречит национально-государственным интересам Словакии», — говорится в тексте, размещенном на странице политика в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).