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Блинкен заявил об огромном числе сложных проблем для США

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего прощального обращения к сотрудникам Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с многочисленными и взаимосвязанными проблемами. Об этом 17 января сообщила американская телестанция WWLP.

Источник: AP 2024

В публикации говорится, что Блинкен выразил уважение к работе сотрудников за последние четыре года, поскольку за это время Америка столкнулась с многочисленными трудностями.

«За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — цитирует госсекретаря США «РИА Новости».

Блинкен отметил, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, только растут.

Ранее, 14 января, стало известно, что, согласно опросу Gallup, большая часть жителей США считает, что за время деятельности президента Джо Байдена ситуация в сфере экономики, борьбы с преступностью в стране ухудшилась.

Ранее в этот день избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что считает внешнюю политику Джо Байдена ужасной. По его мнению, Байден за четыре года довел США до низшей точки в истории.

До этого, 13 января, рейтинг одобрения работы президента Байдена упал до 35,6%. Отмечается, что только 35,6% населения одобряют работу Байдена на посту лидера страны, в то время как 57,1% его деятельность не одобряют.

Трамп Дональд
Байден Джо