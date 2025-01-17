Блинкен заявил об огромном числе сложных проблем для США

В публикации говорится, что Блинкен выразил уважение к работе сотрудников за последние четыре года, поскольку за это время Америка столкнулась с многочисленными трудностями.
«За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — цитирует госсекретаря США «РИА Новости».
Блинкен отметил, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, только растут.
Ранее, 14 января, стало известно, что, согласно опросу Gallup, большая часть жителей США считает, что за время деятельности президента Джо Байдена ситуация в сфере экономики, борьбы с преступностью в стране ухудшилась.
Ранее в этот день избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что считает внешнюю политику Джо Байдена ужасной. По его мнению, Байден за четыре года довел США до низшей точки в истории.
До этого, 13 января, рейтинг одобрения работы президента Байдена упал до 35,6%. Отмечается, что только 35,6% населения одобряют работу Байдена на посту лидера страны, в то время как 57,1% его деятельность не одобряют.