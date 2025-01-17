Politico узнало, что Трамп намерен объявить ЧП для борьбы с мигрантами

Однако маловероятно, что Трамп сможет реализовать некоторые из своих обещаний, которые он обещал выполнить в первый день: это масштабные усилия по депортации и отмена гражданства по праву рождения, пишет Politico. Издание связало это с юридическими и логистическими проблемами, а также необходимостью поддержки со стороны конгресса, который должен одобрить соответствующие законы и согласовать финансирование. Член палаты представителей от штата Калифорния, республиканец Дарелл Исса, подтвердил это изданию.