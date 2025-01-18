Власти Молдавии симулируют работу с Гагаузией, заявила Гуцул

«Представители правящей партии “Действие и солидарность”, не стесняясь, говорят о ликвидации Гагаузской автономии, они просто вытерли ноги о закон об особом правовом статусе Гагаузии, потому что на сегодняшний день башкан (глава — ред.) Гагаузии не назначен членом правительства, то есть Майя Санду (президент Молдавии — ред.) просто игнорирует и закон об особом правовом статусе, и конституцию и не подписывает указ о моем назначении в правительство. Также они просто пытаются нас разделить и ликвидировать автономию. Они просто симулируют работу. У них нет диалога даже с обычными жителями автономии», — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.