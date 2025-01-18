Молдавия перекладывает вину за энергокризис на Россию, заявила Гуцул

«В то время когда была возможность договориться с Российской Федерацией о том, чтобы не было энергетического кризиса, чтобы действительно был диалог и были приняты какие-то решения, наше правительство что делало? Они занимались предвыборной кампанией на президентских выборах, организацией псевдоеврореферендума (выборы и еврореферендум в Молдавии прошли осенью 2024 года — ред.), который они придумали. Они раздавали газеты вместо того, чтобы действительно решить проблему, которая уже была очень ярко выражена», — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.