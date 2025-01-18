Гуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
«Если бы в других странах была бы такая ситуация, уже премьер-министр подал бы в отставку. Чего не делается у нас в Республике Молдова. И можно только предположить, почему премьер-министр не подает в отставку, потому что потом правоохранительные органы могли бы взяться за это дело и действительно завести уголовные дела по виновникам такого энергетического кризиса», — заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Глава Гагаузии отметила, что энергокризис повлек тяжелые последствия для жителей страны. «Приводит не только к холоду и голоду, а к тому, что у нас погибают люди из-за неумения пользоваться буржуйками, обогревателями. У нас, к сожалению, как ни открываешь новости, то на территории Приднестровья одна жертва, вторая или есть пострадавшие, которые попадают в больницу. Поэтому наше правительство должно нести ответственность за то, что сейчас творится у нас в стране», — подчеркнула Гуцул.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.