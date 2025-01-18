Гуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку

Глава Гагаузии отметила, что энергокризис повлек тяжелые последствия для жителей страны. «Приводит не только к холоду и голоду, а к тому, что у нас погибают люди из-за неумения пользоваться буржуйками, обогревателями. У нас, к сожалению, как ни открываешь новости, то на территории Приднестровья одна жертва, вторая или есть пострадавшие, которые попадают в больницу. Поэтому наше правительство должно нести ответственность за то, что сейчас творится у нас в стране», — подчеркнула Гуцул.