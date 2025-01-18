Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул

«Получается, правительство не помогает сельхозпроизводителям Республики Молдова. Потому что мы наблюдали, сколько раз сельхозпроизводители выходили на протесты в центр Кишинева. И они не дают возможность и нам помогать. Я понимаю, что для них это большой удар, то, что в очередной раз Илан Шор, Российская Федерация, ОНО “Евразия” поможет людям, и, конечно же, будет очень большой спрос со стороны народа Республики Молдова: почему некоторые категории людей могут помогать, а вы как представители власти не можете помогать», — заявила Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.