МО Румынии сообщило об обнаружении на территории страны якобы российского БПЛА

«В результате поисков на территории были выявлены две зоны, где упали фрагменты БПЛА российского производства типа “Герань ½”, — указывается в сообщении. — Одна [из зон находится] между населенными пунктами Чаталкей и Тудор Владимиреску, другая — к югу от Килия-Веке. Из-за падения фрагментов БПЛА элементы инфраструктуры не пострадали, о материальном ущербе не сообщалось».