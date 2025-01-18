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МО Румынии сообщило об обнаружении на территории страны якобы российского БПЛА

БУХАРЕСТ, 17 января. /ТАСС/. Как утверждает МО Румынии, в уезде Тулча были обнаружены фрагменты якобы российского БПЛА.

Источник: Reuters

«В результате поисков на территории были выявлены две зоны, где упали фрагменты БПЛА российского производства типа “Герань ½”, — указывается в сообщении. — Одна [из зон находится] между населенными пунктами Чаталкей и Тудор Владимиреску, другая — к югу от Килия-Веке. Из-за падения фрагментов БПЛА элементы инфраструктуры не пострадали, о материальном ущербе не сообщалось».

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что утром 17 января системы мониторинга и слежения зарегистрировали нарушение румынского воздушного пространства вблизи румыно-украинской границы в уезде Тулча. Для мониторинга воздушной ситуации в воздух были подняты два самолета F-16 национальных ВВС.