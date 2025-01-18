Евгений Куйвашев наградил победителей конкурса «Достояние Среднего Урала»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 января наградил победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Евгений Куйвашев сообщил, что в этом году статус был присвоен шести победителям, а не пяти, как в предыдущие годы. Мотоцикл «Урал» получил 23 413 голосов, музейный комплекс в Верхней Пышме — 22 423 голоса, природный парк «Оленьи ручьи» — 16 423 голоса, сказы Павла Бажова — 15 332 голоса, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн — 14 099 голосов, а музейный комплекс «Северская домна» — 13 741 голос.
Глава региона вручил стелы и дипломы победителям.
На конкурс подали 107 заявок, из которых эксперты выбрали 15. С 1 августа по 1 декабря 2024 года любой желающий мог проголосовать за понравившиеся объекты.
— Я всегда внимательно слежу за ходом голосования и с удовольствием отмечаю, что интерес к конкурсу «Достояние Среднего Урала» растёт: появляются новые объекты для голосования, увеличивается число заявок и количество голосующих, — рассказал глава региона.
По его словам, в 2024 году уральцы отдали за своих фаворитов почти 160 тысяч голосов, что в два раза больше, чем в предыдущем году.
Напомним, что Евгений Куйвашев подписал указ о создании статуса «Достояние Среднего Урала» 30 сентября 2021 года. Его могут получить географические объекты, исторические события, достижения в науке, культуре, спорте, а также традиционные мероприятия и организации, которые способствуют популяризации науки, литературы, культуры, музыки и спорта.