Орбан счел, что Украина исчезнет без денег Евросоюза

«Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег она сегодня не является страной. Там нет никакой экономической деятельности, которую мы могли бы хорошо интегрировать в европейскую экономику, на данный момент она находится в руинах», — считает Орбан.