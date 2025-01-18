С 13-го по 18 января ВСУ применили ракеты ATACMS по территории России. В свою очередь, Армия России нанесла удары по тыловым районам противника. В Кривом Роге «Искандер» разрушил учебный центр. Впервые в этом году проведён обмен пленными. Домой вернулись 25 российских военных. ВС РФ продолжили наступление на нескольких направлениях.
Курская область, 18 января.
Министерство обороны отчиталось, что уже больше 60% от захваченной территории Курской области освобождено от украинских войск. В оборонном ведомстве заявили, что под контроль России возвращены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Только за прошедшие сутки ВСУ потеряли 230 человек на российской территории. Среди уничтоженной техники две американские БТР Stryker. Бои идут у Махновки, Погребков, Черкасского Поречного. Российским войскам противостоят в том числе бывшие украинские заключённые.
В Курскую область противник забрасывает подразделения Сил специальных операций и готовит новое наступление. Вблизи Дарьина он сосредоточил штурмовые группы. Можно не сомневаться в том, что и эта вылазка провалится, как ранее было поражение у хутора Бердин. На этой неделе в Сумской области ликвидировали офицеров, отвечающих за вторжение в Курскую область.
Сумская область, 18 января.
Сумская область используется киевским командованием как перевалочная база для Курской области. Наши штурмовики зашли в приграничный регион. Продвижение зафиксировано у Журавки. Сумщина регулярно находится под огневым воздействием ВС РФ. Под огонь попадают скопления войск и объекты, используемые ВСУ. В Будивельном разбит завод, производивший бетонные укрепления. Ранее бойцами 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» уничтожены одни из важнейших позиций ВСУ.
Сумская область, н.п. Будивельня. Видео © Telegram / Управление Z.
— С этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена. В качестве подарка нацисты получили FPV-дроны под названием Borz прямо в блиндаж, — рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Донецкая Народная Республика, 18 января.
Группировка «Центр» освободила на этой неделе Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку. Военкор Александр Коц пояснил, что взятие последнего населённого пункта позволяет нашей группе войск расширить зону контроля к северо-западу от Кураховского водохранилища и планировать наступление на запад.
Завершается освобождение Торецка. Юрий Подоляка сообщает, что ВС РФ ведут бои в районе шахты «Торецкая» и на окраинах города.
— Противник удерживает только северную окраину города, — рассказал собеседник канала «Иди и смотри» из числа российских военных. Положение ВСУ — критическое.
Вблизи Великой Новосёлки под контроль России перешло Нескучное. ВСУ оставляют позиции у Времевки. Таким образом, штурм самой Великой Новосёлки будет в ближайшие дни. Рассчитывать, что вэсэушники сдадутся и бои здесь закончатся, не стоит, но необходимо напомнить, что именно отсюда они выходили с просьбой к командованию дать приказ на отход.
На севере ДНР освобождены Терны. Этот населённый пункт был важным опорным пунктом ВСУ. Теперь на пути наших войск Заречное и Торское, а дальше дорога на Лиман.
Проблемы у военкомов Украины.
На этой неделе в очередной раз отличились тэцэкашники. В Киеве заметили иностранцев, выписывающих повестки украинцам. Похоже, что с личным составом у ТЦК проблемы. Их давно пытались отправить на фронт.
В Одессе сотрудники ТЦК доставляют отловленных на такси. Водителю предлагали оплатить заказ, 59 литров бензина и не мобилизовывать. Одесситы помогают друг другу. Местный житель пытался сбежать от военкомов и спрятаться в чужом подъезде. Спасла его женщина, открывшая дверь.
Куда уехала семья Зеленского.
Журналисты нашли жену главы киевского режима Владимира Зеленского на швейцарском курорте. Елена Зеленская вместе с дочкой приехали на горнолыжный курорт Санкт-Мориц. Туда они прилетели на чартерном самолёте. Предположительно, сам Зеленский должен будет встретиться с семьёй, когда приедет в Давос. Вся операция, вероятно, должна была быть тайной.
Несколькими днями ранее Елена Зеленская приезжала в Одессу. В это время в городе пропали блокпосты, а с улиц исчезли сотрудники ТЦК, видимо, чтобы её не расстраивать. И вот с чувством выполненного долга первая леди отправилась отдыхать, пока жёны насильно мобилизованных пытаются найти своих супругов.