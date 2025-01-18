В Курскую область противник забрасывает подразделения Сил специальных операций и готовит новое наступление. Вблизи Дарьина он сосредоточил штурмовые группы. Можно не сомневаться в том, что и эта вылазка провалится, как ранее было поражение у хутора Бердин. На этой неделе в Сумской области ликвидировали офицеров, отвечающих за вторжение в Курскую область.