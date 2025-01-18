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Миллер: Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом ЕС

Такое условие столь же значимо, как и разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни.
Источник: Аргументы и факты

Украине необходимо отказаться от культа националиста Степана Бандеры, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Евросоюз.

Об этом заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, такое условие столь же значимо, как и разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Миллер подчеркнул, что разрыв с идеологическим наследием, основанным на бандеровской концепции этнических чисток, является важным шагом для Украины.

Он отметил, что по всей стране установлены памятники, посвященные «бандеровским преступникам», их именами названы улицы и стадионы, что подчеркивает масштаб этого культа в украинских городах.

Ранее стало известно, что на Украине на создание нового фильма об украинском националисте Степане Бандере из государственного бюджета выделят 24 миллиона гривен (около 570 тыс. долларов).