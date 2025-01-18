Золотые шторы, чипсы и портрет Джексона. Что изменит Трамп в Белом доме

Исчез круглый ковёр с цитатами четырёх президентов и цитатой Мартина Лютера Кинга — младшего. На полу постелили золотистый ковёр в виде солнца, дизайнером которого стала первая леди Лора Буш. Как заметили критически настроенные журналисты, бюст самого Кинга остался в кабинете президента, но был задвинут за дверь. На видном месте появился бюст Уинстона Черчилля — при Буше-младшем этот бюст был предоставлен Белому дому британским правительством. Из Овального кабинета его выдворил Обама, а Трамп вернул на место. Кроме того, Трамп повесил в Белом доме портрет седьмого президента США Эндрю Джексона — первого президента от демократов и основателя Демократической партии.