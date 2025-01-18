Какое уголовное дело могут завести на Анатолия Чубайса и где он прячется за границей

Одно уголовное дело, фигурантом которого может стать Анатолий Борисович, широко известно и давно возбуждено. Life.ru неоднократно писал о нём. Речь о скандале с растратой в 2011—2019 годах свыше 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на выпуск гибких чудо-планшетов. Их так и не выпустили, а часть денег осела на счетах в Люксембурге. Прошедшей осенью был арестован Борис Галкин, экс-гендиректор ЗАО «Пластик лоджик», — эта фирма должна была производить чудо-планшеты в Зеленограде. Впрочем, её материнской компанией, владеющей патентом на технологии, была британская, базирующаяся в Лондоне, Plastic Logic. Баланс там превышал 35 миллионов фунтов стерлингов. Но после начала СВО из Plastic Logic начали выводиться средства, компания стала неплатёжеспособной, подпала под внешнее управление и два месяца назад ликвидировалась. Последними владельцами, согласно реестру Великобритании, числились Росимущество и гражданка Кипра Мария Филёва, совладелица S7 Airlines.