WP: экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю

В ноябре власти США предъявили Рахману обвинения в раскрытии секретных материалов, касающихся планов Израиля на нанесение удара по Ирану в ответ на ракетные атаки со стороны Тегерана. Рахман признал свою вину в окружном суде США в Александрийе в пятницу, изменив свою позицию после первоначального отрицания обвинений.