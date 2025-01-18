Небензя обвинил США в кризисе на Ближнем Востоке

«Все эти проблемы возникли не на пустом месте, а на фоне беспрецедентных военных операций Израиля, руководство которого заявляет о войне на семи фронтах. Эти операции до последнего времени пользовались безоговорочной поддержкой со стороны Вашингтона, чей провальный курс лишь привел к тому кризисному положению, в котором сегодня находится весь регион», — сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Запись опубликована на сайте организации.