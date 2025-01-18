Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Лейбористам необходимо 10 лет, чтобы вернуть страну на правильный путь.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на фоне снижения рейтингов, опроверг слухи о возможных досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico о своем намерении оставаться на посту в течение 10 лет.

Ранее петиция за проведение досрочных выборов, вызванная недовольством политикой правящей Лейбористской партии, собрала более 3 миллионов подписей.

Стармер подчеркнул, что Лейбористам необходимо 10 лет, чтобы вернуть страну на правильный путь. На вопрос о том, намерен ли он лично отработать полный срок в качестве премьер-министра, он ответил утвердительно, отметив, что для достижения национального возобновления потребуется время.

Он также отметил, что следующие парламентские выборы состоятся через 4,5 года, тем самым исключив вероятность досрочного голосования.

Кроме того, премьер-министр указал на необходимость осознания «угрозы» в связи с ростом популярности правопопулистской партии Reform UK и ее лидера Найджела Фаража. Стармер добавил, что простые ответы не подходят для решения сложных проблем страны, поскольку они не приводят к реальным изменениям.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск на Украину. Подробности о данных переговорах держатся в секрете.