Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на фоне снижения рейтингов, опроверг слухи о возможных досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico о своем намерении оставаться на посту в течение 10 лет.
Ранее петиция за проведение досрочных выборов, вызванная недовольством политикой правящей Лейбористской партии, собрала более 3 миллионов подписей.
Стармер подчеркнул, что Лейбористам необходимо 10 лет, чтобы вернуть страну на правильный путь. На вопрос о том, намерен ли он лично отработать полный срок в качестве премьер-министра, он ответил утвердительно, отметив, что для достижения национального возобновления потребуется время.
Он также отметил, что следующие парламентские выборы состоятся через 4,5 года, тем самым исключив вероятность досрочного голосования.
Кроме того, премьер-министр указал на необходимость осознания «угрозы» в связи с ростом популярности правопопулистской партии Reform UK и ее лидера Найджела Фаража. Стармер добавил, что простые ответы не подходят для решения сложных проблем страны, поскольку они не приводят к реальным изменениям.
Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку войск на Украину. Подробности о данных переговорах держатся в секрете.