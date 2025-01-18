Politico: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Стармер подчеркнул, что Лейбористам необходимо 10 лет, чтобы вернуть страну на правильный путь. На вопрос о том, намерен ли он лично отработать полный срок в качестве премьер-министра, он ответил утвердительно, отметив, что для достижения национального возобновления потребуется время.