Нигерия стала партнером БРИКС

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества [БРИКС]», — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Бразильские власти подчеркнули, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы, поскольку африканская республика, как и объединение, активно содействует укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и выступает за реформирование международных организаций.
Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани