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Нигерия стала партнером БРИКС

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС, сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны — партнера объединения.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества [БРИКС]», — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Бразильские власти подчеркнули, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы, поскольку африканская республика, как и объединение, активно содействует укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и выступает за реформирование международных организаций.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22—24 октября, где было принято решение создать категорию государств — партнеров. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером БРИКС изначально была также названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.

БРИКС