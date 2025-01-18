Миллер: Трамп хочет Нобелевскую премию за решение украинского кризиса

Дональд Трамп, избранный президент США, стремится получить Нобелевскую премию мира за разрешение конфликта на Украине, заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Rzeczpospolita.
Миллер считает, что завершение войны могло бы обеспечить Трампу эту престижную награду. Однако, по его мнению, даже с помощью Трампа Украина не сможет восстановить контроль над всеми территориями, которые перешли под юрисдикцию России.
Политик отметил, что мирное соглашение, если оно будет достигнуто, не будет соответствовать ожиданиям Украины. По словам Миллера, украинская сторона настаивает на возвращении к довоенным границам, но этого добиться невозможно.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили украинский кризис, а также палестино-израильский конфликт.