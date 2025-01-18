Блинкен назвал неожиданное условие окончания конфликта на Украине

При этом избранный президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.