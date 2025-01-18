Эстонская компания Operail возобновила перевозку грузов в Россию

По словам члена правления Operail Мерле Курвитс, компания является важным работодателем в Эстонии, и ее решение о возобновлении перевозки грузов в РФ объясняется стремлением улучшить условия для своих сотрудников и увеличить налоговые поступления в бюджет страны. Она уточнила, что перевозимые товары не подпадают под санкции. Грузы доставляют из эстонских портов до границы с Россией по железной дороге, а затем передают российским компаниям, объяснила Курвитс.