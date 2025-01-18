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Al Qahera News: в Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе

Достигнута договоренность о всех необходимых мерах для выполнения соглашения.

Источник: Аргументы и факты

В ходе переговоров в Каире стороны пришли к соглашению о мерах, необходимых для выполнения договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщил источник телеканала Al Qahera News, знакомый с ситуацией.

Согласно информации, обсуждения завершились с согласованием всех шагов, включая создание в Каире оперативного штаба для мониторинга исполнения договоренностей. В состав штаба войдут представители Египта, Палестины, Катара, США и Израиля, которые будут заниматься координацией и контролем выполнения условий соглашения.

Ранее сообщалось, что соглашение о перемирии между палестинским движением ХАМАС и Израилем может подписано накануне инаугурации Дональда Трампа.