Al Qahera News: в Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе

Согласно информации, обсуждения завершились с согласованием всех шагов, включая создание в Каире оперативного штаба для мониторинга исполнения договоренностей. В состав штаба войдут представители Египта, Палестины, Катара, США и Израиля, которые будут заниматься координацией и контролем выполнения условий соглашения.