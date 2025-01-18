Блинкен назвал желание Украины закончить войну условием для договора с РФ

Энтони Блинкен, завершающий свою работу на посту госсекретаря США, считает, что готовность Украины к завершению конфликта с Россией является ключевым условием для достижения выгодного соглашения.
Об этом он сообщил на брифинге в Госдепартаменте.
По мнению Блинкена, будущая администрация США сможет оказать помощь Украине в заключении удачной сделки, если Киев примет решение пойти на это.
Также он выразил обеспокоенность возможностью того, что Россия, используя передышку, может вновь начать наступательные действия. Поэтому, по его словам, основным условием соглашения должна быть гарантия предотвращения подобных сценариев.
Ранее экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер высказал мнение, что Дональд Трамп, избранный президент США, стремится получить Нобелевскую премию мира за разрешение конфликта на Украине.