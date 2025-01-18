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Пушков: в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции

В России неоднократно заявляли о том, что страна справится с санкционным давлением.

Источник: Аргументы и факты

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что страны Евросоюза не осознали, как санкции против России ослабляют их собственные позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее европейский дипломат Кая Каллас утверждала, что санкции необходимо сохранять, поскольку они служат инструментом давления на Россию. Однако Пушков указал, что за три года в Брюсселе не заметили, что именно эти санкции в первую очередь подрывают экономику самих стран ЕС.

Сенатор предложил обратить внимание на такие факторы, как темпы экономического роста, кризис системных партий, инфляцию, закрытие предприятий в Германии и общее снижение конкурентоспособности. Он подчеркнул, что в Брюсселе не осознают серьезность ситуации, но уже в 2025 году эта тема станет актуальной и должна послужить сигналом для «евролибералов».

В России неоднократно заявляли о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкций против России, и в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских мер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве сомневаются в возможности существенного изменения позиции Вашингтона по антироссийским санкциям, несмотря на звучащие с американской стороны заявления о готовности вести диалог по этой теме.