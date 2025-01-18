В России неоднократно заявляли о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкций против России, и в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских мер.