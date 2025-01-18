Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что текущий кризис на Ближнем Востоке, затрагивающий мирных жителей и миротворцев, является следствием неудачной политики США. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Ближнего Востока.
Он отметил, что все проблемы возникли на фоне беспрецедентных военных операций Израиля, которое, по его словам, ведет войну на нескольких фронтах. Эти действия долгое время пользовались безоговорочной поддержкой Вашингтона, что, по мнению Небензя, только усугубило кризисную ситуацию в регионе.
Небензя подчеркнул, что военная и международно-политическая поддержка со стороны США привела к ухудшению положения в регионе. Он указал на то, что мирные жители и миротворцы страдают от последствий этой политики, которая не учитывает реальные потребности и безопасность населения.
Небензя призвал международное сообщество обратить внимание на последствия агрессивной внешней политики США, которая, по его мнению, создает дополнительные проблемы и препятствует установлению мира на Ближнем Востоке.
Ранее глава Министерства внутренних дел РФ Сергей Лавров заявил, что.
Россия не уходит с Ближнего Востока. Лавров пояснил, что не согласен с тем, что РФ покинула Ближний Восток и с тем, что «всем руководят США».