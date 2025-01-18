Бразилия объявила о новой стране — партнёре БРИКС

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнёра сообщества», — говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Бразильские власти отметили, что Нигерия и БРИКС разделяют общие интересы, включая стремление к укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и поддержку реформ международных организаций.
Ранее в БРИКС вступила Индонезия. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии. Изначально объединение состояло из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.