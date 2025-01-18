Бразилия объявила о новой стране — партнёре БРИКС

Ранее в БРИКС вступила Индонезия. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии. Изначально объединение состояло из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.