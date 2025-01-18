Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия объявила о новой стране — партнёре БРИКС

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны — партнёра БРИКС. Напомним, Рио-де-Жанейро с 1 января 2025 года председательствует в объединении.

Источник: Life.ru

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнёра сообщества», — говорится в официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Бразильские власти отметили, что Нигерия и БРИКС разделяют общие интересы, включая стремление к укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и поддержку реформ международных организаций.

Ранее в БРИКС вступила Индонезия. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии. Изначально объединение состояло из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.