Гагин: Лондон и Киев заключили соглашение из-за боязни переговоров РФ и США

Гагин отметил, что оперативность заключения договора связана с опасениями сторон относительно переговоров между Россией и США, которые, по его словам, являются основными спонсорами НАТО и Украины. Эксперт подчеркнул, что размещение иностранного военного контингента рядом с российскими границами неприемлемо для Москвы, что и стало одной из причин проведения специальной военной операции. По его мнению, Великобритания намерена всеми силами поддерживать продолжение активной фазы конфликта.