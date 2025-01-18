Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Великобританией и Украиной указывает на страх сторон перед возможными переговорами между Россией и США.
Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Украину, где было подписано соглашение, включающее пункты о возможном размещении военных баз на украинской территории и сотрудничестве в сфере вооружений для дальних ударов.
Гагин отметил, что оперативность заключения договора связана с опасениями сторон относительно переговоров между Россией и США, которые, по его словам, являются основными спонсорами НАТО и Украины. Эксперт подчеркнул, что размещение иностранного военного контингента рядом с российскими границами неприемлемо для Москвы, что и стало одной из причин проведения специальной военной операции. По его мнению, Великобритания намерена всеми силами поддерживать продолжение активной фазы конфликта.
Он также напомнил, что возможность завершить активное противостояние существовала на переговорах в Стамбуле, однако вмешательство тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона сорвало этот процесс. Теперь, по мнению Гагина, Россия больше не готова идти на уступки, как это было ранее, включая отвод войск.