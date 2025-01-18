Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа

15 января премьер Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил о соглашении между Израилем и «Хамасом». 17 января достижение договоренностей подтвердил Биньямин Нетаньяху. На первом 42-дневном этапе сделки Израиль начнет вывод войск из сектора Газа, а «Хамас» освободит 33 заложника. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.