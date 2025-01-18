Израильское правительство утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня

Следует отметить, что члены движения ХАМАС могут освободить первых заложников уже 19 января согласно временному перемирию, согласованному с Израилем. Как сообщил офис Нетаньяху, планируется, что на начальном этапе палестинское движение отпустит 33 израильских заложника, среди которых преимущественно женщины, дети и мужчины старше 50 лет.