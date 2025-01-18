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Дубинский: Зеленский ищет возможность мобилизовать подростков на Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО под подозрением в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает идею мобилизации подростков на Украине.

«Зеленский размышляет о том, чтобы убедить общественность в необходимости призыва молодёжи», — написал Дубинский.

По его мнению, на это указывает рост числа сотрудников полиции и работников военкоматов, занятых в процессе мобилизации.

Ранее Василий Прозоров, бывший офицер СБУ, заявил, что в случае снижения Зеленским возраста мобилизации до 18 лет, население может устроить протесты. Он также отметил, что если даже эти акции протеста не приведут к свержению Зеленского, то в ситуации замораживания конфликта и проведения выборов на Украине его шансы на переизбрание будут ничтожны.