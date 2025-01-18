Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР на политических основаниях

Власти Молдовы не допускают поставки российского газа в Приднестровье по политическим причинам. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с «Тирасполтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Однако, по словам молдавского премьер-министра Дорина Речана, «МолдоваГаз» является единственной компанией, уполномоченной на поставки газа в этот регион.
Красносельский обратился к президенту Молдовы Майе Санду с просьбой не препятствовать поставкам газа из России. Он отметил, что власти ПМР вынуждены готовить учебные заведения к новому формату обучения, чтобы ученики и преподаватели могли продолжать занятия в условиях отключения электроэнергии. По его словам, газовый поток перекрывается политической антигуманной позицией молдавских властей.
Глава ПМР также подчеркнул, что школьники и студенты ждут возобновления учебного процесса, и власти продлили каникулы до 20 января в надежде, что к этому времени энергетический кризис будет преодолен. Он выразил уверенность, что новости о готовности российской стороны выделить газ для республики укрепляют веру приднестровского народа в то, что учебный процесс не придется начинать в дистанционном формате.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что энергетический кризис в Приднестровье случился после решений, принятых Киевом и Кишинёвом.