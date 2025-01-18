Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР на политических основаниях

Глава ПМР также подчеркнул, что школьники и студенты ждут возобновления учебного процесса, и власти продлили каникулы до 20 января в надежде, что к этому времени энергетический кризис будет преодолен. Он выразил уверенность, что новости о готовности российской стороны выделить газ для республики укрепляют веру приднестровского народа в то, что учебный процесс не придется начинать в дистанционном формате.