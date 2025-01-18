В Евросоюзе отказались снимать санкции с России до переговоров по Украине

С призывом отменить европейские санкции против России накануне выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он связал это с наступлением «новой эры» с приходом нового президента США Дональда Трама. «Пришло время выбросить санкции в окно и создать систему отношений с Россией без санкций. До этого еще далеко, но мы должны над этим работать», — считает Орбан.