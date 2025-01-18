Зрители не попадут на инаугурацию Трампа после ее переноса в помещение

Инаугурация Дональда Трампа, избранного президента США, которая состоится 20 января, пройдет без зрителей. Мероприятие перенесено внутрь Капитолия из-за низких температур.
Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на организаторов церемонии.
Гражданам, прибывшим в Вашингтон для участия в событии, предложено посетить закрытые площадки для просмотра инаугурации. На территории Капитолия в момент принесения присяги Трампом смогут находиться только те гости, которые получили билеты на президентскую платформу — часть сцены, расположенную вне здания. Власти уточнили, что другие зоны будут закрыты для доступа.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодной погоды. Как он отметил, основная часть церемонии пройдет в ротонде Капитолия.