Минфин США в первый рабочий день Трампа остановит ряд пособий для избежания дефолта

В документе Йеллен проинформировала, что министерство приостановит финансирование ряда пособий и примет другие меры для предотвращения дефолта. Она отметила, что период действия этих мер будет сопровождаться «существенной неопределённостью». Министр также обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию с государственным долгом.