Минфин США в первый рабочий день Трампа остановит ряд пособий для избежания дефолта

В документе Йеллен проинформировала, что министерство приостановит финансирование ряда пособий и примет другие меры для предотвращения дефолта. Она отметила, что период действия этих мер будет сопровождаться «существенной неопределённостью». Министр также обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию с государственным долгом.
Ещё в декабре 2024 года Йеллен предупреждала, что уровень госдолга достигнет своего потолка в период между 14 и 23 января. Если Конгресс не предпримет действий, Минфин будет вынужден вводить ограничительные меры. На данный момент государственный долг США составляет около 36,2 трлн долларов.