Фицо раскритиковал представителей словацкой оппозиции за поездку в Киев

Премьер-министр подчеркнул, что подобные шаги могут иметь серьезные последствия для страны и ее граждан. Он призвал к более взвешенному подходу в вопросах внешней политики, который учитывал бы интересы Словакии и ее граждан, а не только поддержку одной из сторон конфликта.