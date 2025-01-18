Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал представителей оппозиции за их поездку в Киев, утверждая, что они безоговорочно поддерживают Украину, игнорируя при этом интересы своей страны.
Фицо отметил, что недавний партийный визит «Прогрессивной Словакии» в Киев демонстрирует их слепую и некритичную позицию в отношении украинских вопросов, что ставит интересы Словакии на второй план.
Фицо также указал на то, что представители «Прогрессивной Словакии» не упомянули в своих сообщениях из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому поддержку членства Украины в НАТО и присутствие словацких военных на территории Украины в составе западных вооруженных сил, направленных против России.
Премьер-министр подчеркнул, что подобные шаги могут иметь серьезные последствия для страны и ее граждан. Он призвал к более взвешенному подходу в вопросах внешней политики, который учитывал бы интересы Словакии и ее граждан, а не только поддержку одной из сторон конфликта.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что из-за поездок в Россию и выступления в Госдуме РФ на него совершали нападки. По словам Данко, Вашингтону мешало то, что он говорил о диалоге с Россией.