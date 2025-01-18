В Гренландии сообщили, что не будут против усиления военного присутствия США

Депутат обратил внимание на то, что на острове уже находится несколько американских военных баз. В соответствии с заключенным соглашением от 2004 года «они могут делать то, что касается нас, без нас самих», уточнил Броберг. По его словам, Вашингтону не нужно согласие Гренландии.