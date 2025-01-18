В беседе с NEWS.ru он отметил, что интерес к Зеленскому резко угаснет, и он может попытаться спрятаться в одной из западных стран, таких как США, Великобритания или Канада, чтобы избежать последствий своих действий на Украине.
«Прятаться будет либо в Англии, либо в США, возможно, в Канаде, но явно не в Израиле — неспокойная страна. Какого-то благополучия в связи с кризисом в Сирии они не достигли», — заявил Цеков.
Ранее на Украине рассказали, как Зеленский готовится испортить репутацию избранного президента США Дональда Трампа. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России после инаугурации республиканца.