МИД Бразилии: Нигерия присоединяется к БРИКС как страна-партнер

Министерство иностранных дел Бразилии в рамках своего председательства в БРИКС объявило о включении Нигерии в качестве партнера объединения.
В заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном 17 января 2025 года, говорится о официальном вступлении Нигерии в сообщество.
Бразильские официальные лица подчеркнули, что как БРИКС, так и Нигерия разделяют общие цели, включая продвижение сотрудничества среди стран глобального Юга и поддержание реформ в международных организациях.
Ранее сообщалось, что вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в АТР.