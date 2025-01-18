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МИД Бразилии: Нигерия присоединяется к БРИКС как страна-партнер

Бразильские власти подчеркнули, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Бразилии в рамках своего председательства в БРИКС объявило о включении Нигерии в качестве партнера объединения.

В заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном 17 января 2025 года, говорится о официальном вступлении Нигерии в сообщество.

Бразильские официальные лица подчеркнули, что как БРИКС, так и Нигерия разделяют общие цели, включая продвижение сотрудничества среди стран глобального Юга и поддержание реформ в международных организациях.

Ранее сообщалось, что вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в АТР.