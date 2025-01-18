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СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Массовый рейд против нелегалов запланирован будущей администрацией США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом на следующую неделю, сообщает газета Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

«Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго», — пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей.

Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда.

По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Трамп Дональд
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