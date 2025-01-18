СМИ: программа Трампа по депортации нелегалов начнется с рейда в Чикаго

«Приходящая администрация планирует массовый рейд в Чикаго», — пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
Рейд начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится неделю, говорится в сообщении.
Уточняется, что в мероприятии будут участвовать до двух сотен правоохранителей.
Ранее Трамп обещал провести самую массовую в историю депортацию нелегалов, количество которых в США при администрации Байдена достигло рекорда.
По данным издания, похожие рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.