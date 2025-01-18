Блинкен перед уходом обозначил ключевые условия заключения мира на Украине

«Новая администрация находится в том положении, когда, если украинцы того пожелают и сделают такой выбор, она может помочь им заключить выгодную сделку», — сказал он.
Кроме того, глава Госдепартамента подчеркнул важность внедрения мер, направленных на предотвращение повторной эскалации конфликта. Он отметил, что временное прекращение огня может быть использовано Москвой для перегруппировки сил и подготовки новых атак.
«Это, я думаю, необходимая часть любой хорошей, прочной сделки для Украины», — заключил Блинкен.
Ранее Life.ru сообщал, что Блинкен, выступая в пятницу с прощальной речью перед сотрудниками Госдепартамента, отметил беспрецедентный уровень сложности и взаимосвязанности современных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня Соединённые Штаты Америки.