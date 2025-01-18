Джонсон: Зеленский пойдет на переговоры с РФ, если Трамп прекратит помощь

По словам Джонсона, как только это произойдет и Украина начнет испытывать внутренние проблемы, Зеленский будет готов к диалогу с российской стороной. Эксперт подчеркнул, что команде Трампа придется принять новую реальность и осознать, что Россия может позволить себе не спешить с переговорами, завершив конфликт на своих условиях.