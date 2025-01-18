Владимир Зеленский может начать переговоры с Россией в тот момент, когда избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую поддержку Украины. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
Он отметил, что Трамп способен быстро завершить конфликт, если просто откажется от финансирования Украины.
По словам Джонсона, как только это произойдет и Украина начнет испытывать внутренние проблемы, Зеленский будет готов к диалогу с российской стороной. Эксперт подчеркнул, что команде Трампа придется принять новую реальность и осознать, что Россия может позволить себе не спешить с переговорами, завершив конфликт на своих условиях.
Джонсон также добавил, что игнорирование реальности не изменяет саму суть происходящего. Важно понимать, что политические решения и действия имеют свои последствия, и в условиях изменяющейся ситуации необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам.
Ранее советники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили, что для заключения соглашений об урегулировании ситуации на Украине необходимо «несколько месяцев или даже больше».