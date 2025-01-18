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Джонсон: Зеленский пойдет на переговоры с РФ, если Трамп прекратит помощь

Трамп способен быстро завершить конфликт, если просто откажется от финансирования Украины.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский может начать переговоры с Россией в тот момент, когда избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую поддержку Украины. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

Он отметил, что Трамп способен быстро завершить конфликт, если просто откажется от финансирования Украины.

По словам Джонсона, как только это произойдет и Украина начнет испытывать внутренние проблемы, Зеленский будет готов к диалогу с российской стороной. Эксперт подчеркнул, что команде Трампа придется принять новую реальность и осознать, что Россия может позволить себе не спешить с переговорами, завершив конфликт на своих условиях.

Джонсон также добавил, что игнорирование реальности не изменяет саму суть происходящего. Важно понимать, что политические решения и действия имеют свои последствия, и в условиях изменяющейся ситуации необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам.

Ранее советники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили, что для заключения соглашений об урегулировании ситуации на Украине необходимо «несколько месяцев или даже больше».