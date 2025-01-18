Трамп начнёт выдворять мигрантов из США сразу после инаугурации

По имеющимся данным, первый масштабный рейд миграционной службы состоится во вторник утром в Чикаго, штат Иллинойс, и продолжится до конца недели. В операции примут участие около двухсот сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля США.
Целью станут нелегалы с криминальным прошлым. После Чикаго рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Калифорнии, Денвере, Колорадо, а также в Майами.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится объявить режим чрезвычайного положения, чтобы бороться с незаконной миграцией. Источники предполагают, что в начале президентства Трамп подпишет серию указов, направленных на ужесточение мер против нелегальных мигрантов.