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Трамп начнёт выдворять мигрантов из США сразу после инаугурации

Дональд Трамп, будущий президент США, уже 21 января, сразу после инаугурации, начнёт выполнять обещания о высылке нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По имеющимся данным, первый масштабный рейд миграционной службы состоится во вторник утром в Чикаго, штат Иллинойс, и продолжится до конца недели. В операции примут участие около двухсот сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Целью станут нелегалы с криминальным прошлым. После Чикаго рейды ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Калифорнии, Денвере, Колорадо, а также в Майами.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовится объявить режим чрезвычайного положения, чтобы бороться с незаконной миграцией. Источники предполагают, что в начале президентства Трамп подпишет серию указов, направленных на ужесточение мер против нелегальных мигрантов.