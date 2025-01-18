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Блинкен назвал «несвободными» предстоящие президентские выборы в Белоруссии

Блинкен отметил, что выборы не могут быть справедливыми из-за «текущей обстановки» в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал предстоящие президентские выборы в Беларуси как «несвободные». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

Блинкен отметил, что выборы не могут быть справедливыми из-за «текущей обстановки» в стране.

С 21 по 25 января в Беларуси пройдет досрочное голосование, а основной день выборов назначен на 26 января. Блинкен подчеркнул, что условия, в которых будут проходить выборы, не соответствуют международным стандартам, что ставит под сомнение их легитимность.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все, чтобы «тихо и спокойно» передать ее новому поколению.