Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

На сделанном в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву снимке Шольц в движении пытается дотянуться до министра иностранных дел, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.
«Только что Бербок переругалась с Шольцем насчет пакета военной помощи Украине объемом в три миллиарда евро. Все ее попытки продавить выделение Киеву этого пакета, который она спланировала вместе с министром обороны [Борисом] Писториусом, еще до предстоящих в Германии выборов встретили твердое “нет” со стороны Шольца», — написал Пушков.
По мнению сенатора, «Бербок отправилась скакать на батуте, оставив Шольца возмущаться ее поведением в одиночестве».