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Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

Правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась в свете разногласий между главой Министерства иностранных дел (МИД) Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу предоставления нового пакета помощи Киеву. Таким образом фотографию убегающей от Шольца Бербок прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

На сделанном в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву снимке Шольц в движении пытается дотянуться до министра иностранных дел, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.

«Только что Бербок переругалась с Шольцем насчет пакета военной помощи Украине объемом в три миллиарда евро. Все ее попытки продавить выделение Киеву этого пакета, который она спланировала вместе с министром обороны [Борисом] Писториусом, еще до предстоящих в Германии выборов встретили твердое “нет” со стороны Шольца», — написал Пушков.

По мнению сенатора, «Бербок отправилась скакать на батуте, оставив Шольца возмущаться ее поведением в одиночестве».