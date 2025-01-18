Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

«Только что Бербок переругалась с Шольцем насчет пакета военной помощи Украине объемом в три миллиарда евро. Все ее попытки продавить выделение Киеву этого пакета, который она спланировала вместе с министром обороны [Борисом] Писториусом, еще до предстоящих в Германии выборов встретили твердое “нет” со стороны Шольца», — написал Пушков.