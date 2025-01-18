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NYT: бывший вице-президент США Пенс планирует посетить инаугурацию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майкл Пенс, отказавшийся четыре года назад оспаривать итоги голосования коллегии выборщиков и утвердивший победу нынешнего американского лидера Джо Байдена над Дональдом Трампом, планирует присутствовать на инаугурации последнего 20 января. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, Пенс получил приглашение от комитета Конгресса по проведению инаугурации, который традиционно приглашает на мероприятие бывших президентов и вице-президентов США.

Трамп не раз критиковал Пенса за то, что тот не препятствовал утверждению итогов состоявшихся в США в ноябре 2020 года выборов главы государства. Бывший вице-президент в администрации республиканца мотивировал свой шаг отсутствием полномочий оспаривать итоги голосования коллегии выборщиков, сулившие пост главы государства демократу Джо Байдену.

Трамп сообщил 17 января, что из-за низких температур в Вашингтоне его инаугурационная речь и церемония принесения присяги 20 января пройдут в Ротонде Капитолия. В Вашингтоне в этот день прогнозируется до минус 12 градусов Цельсия. Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад.

Байден Джо
Трамп Дональд