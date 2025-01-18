NYT: бывший вице-президент США Пенс планирует посетить инаугурацию Трампа

Трамп сообщил 17 января, что из-за низких температур в Вашингтоне его инаугурационная речь и церемония принесения присяги 20 января пройдут в Ротонде Капитолия. В Вашингтоне в этот день прогнозируется до минус 12 градусов Цельсия. Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад.