Губернатор Хоценко заявил о благоустройстве садов и школ в 2025 году

По словам главы региона, из областного бюджета будут поддержаны шесть таких проектов в районах Омской области, которые предложили жители. Это территория второго корпуса Большереченской школы, на территория, прилегающая к Новопокровской школе Горьковского района (там обустроят тротуар и места для отдыха).