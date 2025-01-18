Губернатор Хоценко заявил о благоустройстве садов и школ в 2025 году

По словам главы региона, из областного бюджета будут поддержаны шесть таких проектов в районах Омской области, которые предложили жители. Это территория второго корпуса Большереченской школы, на территория, прилегающая к Новопокровской школе Горьковского района (там обустроят тротуар и места для отдыха).
Также запланирована установка ограждения и современного спортивнонр оборудования на территории Кормиловского детского сада № 5 «Сказка».
Кроме того, благоустроят территорию у Муромцевской СОШ № 1, на территории детского сада № 4 города Называевска появится многофункциональная детская спортивная площадка, а у Седельниковской школы № 1 установят волейбольную площадку, тренажеры, детскую площадку и зоны отдыха.