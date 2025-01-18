Артем Жога отмечает юбилей: каким оказался уральский полпред

Но в январе он празднует и другую круглую дату, более личную — свое 50-летие. С чего он начинал свою карьеру, чем прославился и как стал политиком — в материале ЕАН.
Молодость
Артем Жога родился 18 января 1975 года в небольшом поселке Широкий, в 600 км севернее Магадана. После окончания школы переехал на Украину, в Донецкую область. В начале 90-х у будущего полпреда родился сын Владимир. Чтобы прокормить молодую семью, Артем Жога устроился на завод сварщиком.
Вспоминая те годы, Жога рассказал, что его пытались завербовать в мафию.
«В те годы были популярны спортсмены, которые привлекались криминальными структурами. Были предложения такие… Но у меня была семья, рос малолетний сын. Поэтому я выбрал немножко другой путь», — рассказал он в интервью в 2023 году.
На заводе молодой отец проработал недолго из-за низкой зарплаты. Решив стать предпринимателем, Артем Жога открыл в Славянске несколько рыбных магазинов.
Украинский кризис
В 2014-м году, когда в Донбассе начались боевые действия, Артем Жога и его сын вступили в добровольческий батальон «Спарта», возглавляемый полковником Арсеном Павловым (позывной «Моторола»), с которым у них завязалась крепкая дружба. Отец и сын довольно быстро продвигались по службе. Артем Жога дослужился до начальника штаба батальона, а Владимир возглавил «Спарту» после гибели Павлова в 2016-м году.
В марте 2022-го года молодой командир батальона организовал эвакуацию мирного населения из города Волноваха в ДНР и получил смертельное ранение. Президент Владимир Путин посмертно присвоил 28-летнему Владимиру Жоге звание Героя России. Жога-старший сменил сына на посту комбата.
Становление политической карьеры
Уже в мае 2022 года Артема Жогу пригласили к президенту России Владимиру Путину, чтобы передать «Золотую звезду» Героя России его покойного сына. Будущий полпред тогда поблагодарил Главнокомандующего за награду и начало спецоперации.
Следующая встреча произошла в сентябре того же 2022 года — на церемонии принятия четырех новых регионов в состав России. Главу «Спарты» посадили в первом ряду, среди первых лиц государства. А в декабре 2023 года на торжественном приеме в Кремле Артем Жога лично попросил Владимира Путина участвовать в грядущих президентских выборах. Сам комбат на тот момент уже отошел от военных дел и руководил парламентом ДНР, избравшись туда осенью 2023 года.
Жога принимал активное участие в президентской кампании — стал сопредседателем избирателей штаба Путина и одним из его агитаторов. Сразу же после безоговорочной победы Путина в марте 2024-го года будущий полпред стал одним из первых участников нового проекта по подготовке ветеранов СВО для службы в органах власти «Время героев». Наставником Жоги являлся глава администрации президента Антон Вайно.
Переломный момент наступил в начале октября 2024 года. На очередной встрече с Владимиром Путиным Артему Жоге предложили стать полномочным представителем президента в УрФО и сменить на этой должности Владимира Якушева. Дав свое согласие, Жога стал первым участником СВО, получившим высокий статус на госслужбе.
Какой он — новый уральский полпред
В отличие от предшественников Артем Жога активно ведет личные аккаунты в социальных сетях: записывает «кружочки» и делится эмоциями в telegram-канале, постит стихи, предостерегает подписчиков от мошенников. Активно взаимодействует с уральцами и вне интернета: отдыхает на горнолыжных курортах, катается вместе с екатеринбуржцами на коньках, посещает различные мероприятия и организации. Создается ощущение, что интересы нового полпреда весьма обширны.
Артем Жога выступил инициатором создания форума «Патриоты Урала», объединяющего волонтеров, участников СВО, ученых, техников и представителей власти — всех тех, кто предан своей стране. Первый форум прошел в начале ноября в Верхней Пышме. На нем Артем Жога узнал о перспективных разработках — изделиях ВПК и дронах, созданных свердловчанами. Он также пообщался с представителями общественных организаций, которые помогают участникам спецоперации. Проведение второго форума «Патриоты Урала» запланировано на февраль 2025 года в Челябинской области. Участниками масштабного события пожелали стать более 820 человек из всех регионов УрФО.
Политолог Илья Гращенков в разговоре с корреспондентом ЕАН отметил, что на Урале всегда были яркие полпреды. Игорь Холманских прославился как «полпред от рабочих», Николай Цуканов — своим «шпионским скандалом» (с арестом сотрудников полпредства по обвинению в шпионаже), Владимир Якушев возглавил управленческую вертикаль «Единой России».
«Жога пока ничем не прославился и не отличился. По данным его telegram-канала, он посетил все регионы УрФО (где раньше никогда не был) и вполне по-граждански потусил с журналистами на Дне печати, сходил на каток. От него ждали какой-то стопроцентной военщины, такого “полпреда из окопов”. И здесь ожидания, вероятно, такие же, как были у рабочих в отношении Холманских», — уточнил он.
И тут же отметил, что полпред пока ведет себя ровно так, как предписывает отчасти номинальная, а отчасти — ресурсная должность представителя президента. Сейчас его задача — закрепиться в статусе наблюдающего за регионами от главы государства, найти подход к элитам, выстроить работу так, чтобы с ним не воевали и не «сливали».
«Урал — сложная территория, взять хоть назначение его в попечительский совет Ельцин Центра. Тут нужно понимать “уральскую идентичность”, а не кричать на всех углах о предателях и иноагентах, как хотелось бы некоторым ура-патриотам», — поделился своим мнением Гращенков.
Коллектив и руководство редакции ЕАН от всей души поздравляют Артема Владимировича Жогу с юбилеем и желают ему успехов во всех его делах и начинаниях!