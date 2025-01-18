Артем Жога отмечает юбилей: каким оказался уральский полпред

«Жога пока ничем не прославился и не отличился. По данным его telegram-канала, он посетил все регионы УрФО (где раньше никогда не был) и вполне по-граждански потусил с журналистами на Дне печати, сходил на каток. От него ждали какой-то стопроцентной военщины, такого “полпреда из окопов”. И здесь ожидания, вероятно, такие же, как были у рабочих в отношении Холманских», — уточнил он.